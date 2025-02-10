İstanbul'da feci olay: Motosikletten düşüp kamyonetin altında kaldı

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Kaza, Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Halil Turgay sokaktan caddeye doğru çıktığı sırada 34 KUY 937 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek caddede seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı. Motosikletinden düşerek kamyonetin arka tekerlerinin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletli kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.