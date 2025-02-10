×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da feci olay: Motosikletten düşüp kamyonetin altında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Arnavutköy
İstanbulda feci olay: Motosikletten düşüp kamyonetin altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:16

Arnavutköy'de motosikletinden düşerek kamyonetin altında kalan motokurye hayatını kaybetti. Çevredekiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini cep telefonu kamerasıyla kaydederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Halil Turgay sokaktan caddeye doğru çıktığı sırada 34 KUY 937 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek caddede seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı. Motosikletinden düşerek kamyonetin arka tekerlerinin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 

İstanbulda feci olay: Motosikletten düşüp kamyonetin altında kaldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletli kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. 

Haberin Devamı

İstanbulda feci olay: Motosikletten düşüp kamyonetin altında kaldı

Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Arnavutköy

BAKMADAN GEÇME!