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İstanbul'da feci olay! Marketten çıkan kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 12:16

Küçükçekmece'de marketten çıkan Dilek Subaşı, evine gitmeye çalışırken kamyonun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Subaşı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kamyonun şoförü emniyete götürüldü.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,13 AAK 417 plakalı kamyonun şoförü, marketin önüne yanaşmak isterken aynı anlarda marketten çıkan Dilek Subaşı'ya çarptı. Kazada, Subaşı kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbulda feci olay Marketten çıkan kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

 "BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Mahalle sakini Mustafa Düz, "Kaza olduğunu görmedim ama burada sürekli kazalar oluyor. Bir bariyer, işaret yok. İlk defa olan bir şey değil, belediyenin buradaki trafiğe bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.

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İstanbulda feci olay Marketten çıkan kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Mahalle sakini Nedim Öztürk ise, "Burada sürekli kazalar oluyor. Buraya set konulması lazım. Hiç bakmadan müzik açarak son ses geçiyorlar. Belediye nerede, ben bunu çözemiyorum. Gelip bir baksınlar. Sürekli Kaza oluyor. En sonda olacağı oldu. Kadının üzerinden kamyon geçti. Söyleyecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

Polis ekipleri kazaya neden olan kamyon şoförünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor

 

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#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza

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