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İstanbul'da feci olay! Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:21

Sultangazi'de evlerinin önündeki yolda kedi seven 2 yaşındaki Salih Muhammed Kaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, ". Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu.

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İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi,

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

ÇOCUĞUNUN OYUNCAĞINA VE BİBERONUNA SARILARAK AĞLADI

2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü. Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.

İstanbulda feci olay Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza

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