İstanbul'da feci olay! Kedi severken otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Kaza, dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu.

Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler.

Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.

Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise, ". Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu.

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Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi,

ÇOCUĞUNUN OYUNCAĞINA VE BİBERONUNA SARILARAK AĞLADI

2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü. Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.

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Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.