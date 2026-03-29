×
İstanbul'da feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Maltepe#Arya Özmenek
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 10:16

Maltepe’de, B.E.’nin (16) kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.E. yönetimindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

İstanbulda feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

Gözden KaçmasınŞişlideki dönerciye silahlı saldırı: Kardeşine ateş açtırmışŞişli'deki dönerciye silahlı saldırı: Kardeşine ateş açtırmışHaberi görüntüle

İstanbulda feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

İstanbulda feci olay: 16 yaşındaki çocuk bebek arabasına çarptı, 2 yaşındaki Arya hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Maltepe#Arya Özmenek

