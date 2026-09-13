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İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Kaza#Sunroof#Emniyet Kemeri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 13:22

Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bariyere vurup takla atan otomobilin sürücüsü Semih D., sunroofdan yola fırlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Samandıra- Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.

İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden Semih D. idaresindeki 34 KNZ 539 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Seyit İ.'nin kullandığı 34 GJL 628 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı.

İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D. ise araçtan yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Semih D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

'SÜRÜCÜNÜN DURUMU PEK İYİ GÖRÜNMÜYORDU'

Kazayı gören Engin Doğancı, "Telefonla konuşuyordum. Araç geldi. Sağa sola vurdu. Sürücü 'sunrooftan' dışarıya fırladı. Durumu pek iyi görünmüyordu. Önce bir araca, sonra bariyere vurdu. Araç dönerken sürücü 'sunrooftan' fırlayarak yola düştü. Emniyet kemeri bağlı olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.

İstanbul’da feci kaza: Takla atan aracın sunroofundan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı

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#İstanbul Kaza#Sunroof#Emniyet Kemeri

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