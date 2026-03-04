×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da feci kaza: Süratle duvara çarptı, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 12:22

İstanbul'un Kartal ilçesinde yokuş aşağı aşırı süratle ilerleyen otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Lider Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 TBR 52 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Kamil B., yokuş aşağı hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla yokuş aşağı indiği ve ardından duvara çarptığı anlar yer aldı.

