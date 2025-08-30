×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da feci kaza: Profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bisiklet Kazası#Metin Ekici
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 09:45

Bağcılar'da caddede bisikletiyle seyir halinde olan profesyonel sporcu Metin Ekici, motosiklet ile çarpıştı. Yola savrularak ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı.

İstanbulda feci kaza: Profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

PROFESYONEL BİSİKLET SPORCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisi ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan Metin Ekici ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBağcılarda tekstil atölyesinde yangınBağcılar'da tekstil atölyesinde yangınHaberi görüntüle

İstanbulda feci kaza: Profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.
İstanbulda feci kaza: Profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözden KaçmasınKayıp uçaklar, sessiz gemiler ve şeytan üçgeni… Son bulgular sırrın perdesini araladı Meğer nedeni buymuşKayıp uçaklar, sessiz gemiler ve şeytan üçgeni… Son bulgular sırrın perdesini araladı! Meğer nedeni buymuşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bisiklet Kazası#Metin Ekici

BAKMADAN GEÇME!