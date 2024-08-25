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İstanbul'da feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kaza
İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 16:20

Beylikdüzü'nde otomobil sokağa dönmek üzere manevra yaptığı sırada kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Otomobilin çocukların üzerinden geçtiği kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü S.A., 34 DM 6170 plakalı otomobille seyir halindeydi. S.A. virajı dönmek için manevra yaptığı sırada otomobille kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Ardından zincir marketin camına çarpan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zümra K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Miray K. ve kazayı hafif sıyrıklarla atlanan diğer 2 çocuk da ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. 4 saat süren bir ameliyat geçiren Zümra K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.A. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

KAZA ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 çocuğun kaldırımda oturduğu, bu sırada virajı dönen otomobilin çocuklara çarparak üzerlerinden geçtiği anlar görülüyor. Kazanın ardından, 1 çocuğun ayağa kalkarak kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüler arasında yer alıyor. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

"BİRİNİN DURUMU AĞIR, DİĞERİNİN AYAĞI KIRILMIŞ"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Mahmut Çelilli, "Kaza sokağın arasına dönerken bayan, direksiyon hakimiyetini kaybediyor, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarpıyor. Birisinin durumu ağır galiba bildiğim kadarıyla, diğerinin ayağı kırılmış, diğer ikisi hafif yaralı. Duran bir araca da çarpıyor. Zaten bayan da şoktaydı. Çocukların ailesi biraz feryat ettiler. Ambulans geldi çocukları hastaneye götürdü" diye konuştu.

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İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti

İstanbulda feci kaza: Otomobil, kaldırımda oturan 4 çocuğun üzerinden geçti


 

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kaza

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