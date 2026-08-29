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İstanbul'da feci kaza: Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı

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#İstanbul#Kaza#Yağışlı Hava
İstanbulda feci kaza: Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:14

Ataşehir’de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.20 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 HL 0673 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla atıp, ters döndü.

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İstanbulda feci kaza: Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı

Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
İstanbulda feci kaza: Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı

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Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Kaza#Yağışlı Hava

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