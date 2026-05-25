İstanbul'da feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: Yanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

İstanbulda feci kaza Otomobil bariyerlere girdi: Yanan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 16:13

Çekmeköy Şile Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki demir bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çekmeköy Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HEH 655 plakalı otomobil yol ayrımındaki demir bariyere çarptı.

Kazada sürücü araçta sıkışırken, otomobil ise alev almaya başladı. Araçta sıkışan sürücü çevredeki kişiler tarafından kurtarılırken, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Üsküdar istikametinde yoğunluk oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'BİRÇOK VATANDAŞ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ'

Kazayı görenlerden Ömer Uzun, "Yoldan geliyordum, araç duruyor sandım. Arabanın kaza yaptığını gördüm. Birçok vatandaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç yanma aşamasına gelmişti, müdahale ettik ambulans ve itfaiye geldi. Yoldan geçen beton mikseri durdu. Onun sayesinde yangını söndürdük" dedi.

