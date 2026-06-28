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İstanbul'da feci kaza! Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
İstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 09:18

Avcılar'da motosikletiyle gezmeye çıkan 4 arkadaş, 2 motosikletin birbirine çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan 4 genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralandığı belirlenen Toprak Töre (17), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Töre'nin arkasında yoluculuk yapan arkadaşının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza, 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olan 4 arkadaş, motosikletle gezmeye çıktı. 4 genç, yokuştan indiği sırada 2 motosikletin birbirine çarpması sonucu kaza geçirdi. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi orta refüje savrulurken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

4 ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ

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Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Toprak Töre hayatını kaybetti; Töre'nin arkasında yolculuk yapan arkadaşının ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Töre'nin cenazesi Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Diğer yandan kazada yaralanan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan yaralılara ilk önce vatandaşların, ardından da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor. Ayrıca olay yerine gelen yaralıların yakınlarının fenalaştığı anlar da cep telefonu görüntülerine yansıyor.

İstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbulda feci kaza Motosikletler birbirine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı


 

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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