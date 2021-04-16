MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi... Acı haber
GeriGündem İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi... Acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 16.04.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi... Acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi... Acı haber

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

İstanbulda feci kaza Metrelerce sürüklendi... Acı haber

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbulda feci kaza Metrelerce sürüklendi... Acı haber

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bursadaki katliam gibi TIR kazasının nedeni belli oldu Detaylar ortaya çıktı
Bursa'daki katliam gibi TIR kazasının nedeni belli oldu! Detaylar ortaya çıktı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi