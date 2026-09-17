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İstanbul'da feci kaza: Kırmızı ışığı fark etmeyen genç hayatını kaybetti

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#Fatih#Kırmızı Işık#Trafik Kazası
İstanbulda feci kaza: Kırmızı ışığı fark etmeyen genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 16:34

İstanbul Fatih'te yayalara yanan kırmızı ışığı fark etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a iki araç çarptı. Shakirov, olay sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza saat 13.30’da Fatih Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov’a H.B., idaresindeki araç çarptı. Shakirov, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yerdeki genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gahryman Shakirov'un, olay yerinde hayatını kaybettğini belirledi. Shakirov’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda feci kaza: Kırmızı ışığı fark etmeyen genç hayatını kaybetti

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"DİĞER ARAÇ ÜSTÜNDEN GEÇTİ"

Kazayı anlatan Necdet Taş, “Kapının önünde oturuyordum. Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçerken sağına soluna bakmadan kendisi yola atladı. Araba vurdu, vurduğu gibi de başka bir araç üstünden geçti. Koştuk, baktık tamamen eks olmuş. Olaydan 3 dakika sonra ambulans geldi. Olay yeri inceleme geldi” dedi.
Yahya Şimşek, “Tam olarak kırmızı ışık yayalara yanıyordu. Araçlar vızır vızır işlerken yayada yola atlayınca bir araçtan bir araca zıpladı. Ne yazık ki araç şahsın üstünden geçti. Şu bölgeye üst geçit lazım değil de hangi bölgeye lazım” şeklinde konuştu.

Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürülürken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Fatih#Kırmızı Işık#Trafik Kazası

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