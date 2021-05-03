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Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

İstanbul'da feci kaza! Duyan meslektaşları yardıma koştu... Yaralılar var

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İstanbul Sultangazi'de kargo minibüsü polis aracına çarptı. Kazayla birlikte savrulan ekip aracı park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada araçtaki bir polis ve bekçi ile minibüs şoförü yaralandı. 

Kaza Sultangazi'de dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Elchin Alakbarlı yönetimindeki 34 NA 2913 plakalı özel bir firmaya ait kargo minibüsü Orhangazi Caddesi ile D Caddesi kesişimindi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ekip aracı park halinde duran bir kamyonete çarparak durabildi.

İstanbulda feci kaza Duyan meslektaşları yardıma koştu... Yaralılar var

Araçta bulunan bir polis ve bekçi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

İstanbulda feci kaza Duyan meslektaşları yardıma koştu... Yaralılar var

KAZAYI DUYAN MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı haber alan çok sayıda polis ve bekçi yaralanan meslektaşlarına yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlardan kaza hakkında bilgi alan polisler, ekip aracında ki meslektaşlarının malzemelerini başka bir araca taşıdı. Kazaya karışan ekip aracı ile minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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