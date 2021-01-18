İstanbul'da feci kaza! Buzlanan yolda dengesini çarpan kişiye araç çarptı

Kaza sabah saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. Buzlu yolda yürümeye çalışan kişi ayağı kayınca düştü.

Bu sırada aynı yolda ilerleyen otomobil kayarak düşen kişiye çarptı. Yol kenarına da çarpan otomobil yokuş aşağıya kaymaya devam etti.

Otomobil sürücüsü uzaklaşırken yaralının yardımına çevredekiler yetişti. Yaralı kişi hastaneye götürüldü.

YİNE KAĞITHANE... YİNE KAZA!

Öte yandan, Çağlayan'dan Kağıthane'ye inen ara sokakta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın sürücüsü de duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından ekipler yolda tuzlama çalışması yaptı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.