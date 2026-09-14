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İstanbul’da feci kaza! Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü

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#İstanbul Kaza#Eyüpsultan Trafik Kazası#Otomobil Bina Bahçesine Düştü
İstanbul’da feci kaza Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:09

Eyüpsultan’da dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir binanın 3'ncü katına çarptı ve 15 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 34 BTL 763 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir korkulukları aştıktan sonra apartmanın üçüncü katına çarptı. Otomobil, yaklaşık 15 metreden binanın bahçesine düştü.

İstanbul’da feci kaza Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü

EKİPLERE TELEFON! 2 YARALI

Gürültüyle camlara çıkan bina sakinleri, bahçede düşen otomobili görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücü ve beraberindeki yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı.

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İstanbul’da feci kaza Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü

BİNADA HASAR OLUŞTU

Bu sırada polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için sokakta önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bahçeye düşen otomobilin vinçle kaldırılacağı öğrenildi.

İstanbul’da feci kaza Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla geldiği ve bahçeye düştüğü anlar yer aldı.

İstanbul’da feci kaza Binaya çarpan otomobil, 15 metre yükseklikten bahçeye düştü

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#İstanbul Kaza#Eyüpsultan Trafik Kazası#Otomobil Bina Bahçesine Düştü

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