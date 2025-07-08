İstanbul’da feci kaza! Ağaca çarpıp karşı şeride geçti: 4 yaralı

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Ataşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce ağaca çarptı, ardından karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Barbaros Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.