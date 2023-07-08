İstanbul'da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UC 583 plakalı otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.