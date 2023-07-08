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İstanbul'da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

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#Trafik Kazası#Kartal#İstanbul
İstanbulda feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:15

Kartal Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü Can Gül yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Furkan Ersoy hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 UC 583 plakalı otomobil sürücüsü Can Gül, sahil yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda metrelerce savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza: Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Furkan Ersoy'un Kaza yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Gül'ün ise yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı Gül, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Ersoy'un cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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#Trafik Kazası#Kartal#İstanbul

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