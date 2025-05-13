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İstanbul'da feci kaza! 4 yaşındaki Elif Yörük hayatını kaybetti

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#Sultanbeyli#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 11:14

Sultanbeyli’de sokakta oyun oynarken yere düşen 4 yaşındaki Elif Yörük hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hasan Çetinkaya isimli bir vatandaş, “Ben hasta yatıyordum, talihsiz bir kaza olmuş. Allah kalanlarımıza sabır versin. Çocuklar koşarken, öbürü de düşmüş. Düştüğü yerden kaldırsınlar diye beni beklerken araba üzerinden geçmiş. Orada vefat etmiş” dedi.

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#Sultanbeyli#İstanbul#Kaza

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