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İstanbul'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:34

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbulda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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