İstanbul'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

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Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan E'nin kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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