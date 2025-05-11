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İstanbul'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 17:07

Kağıthane’de 2 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

İstanbulda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbulda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, yoğun trafikte hızla gelen servis aracının kaldırıma dalarak yayalara çarptığı anlar yer alıyor. (DHA) 

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İstanbulda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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