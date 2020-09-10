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DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

İstanbul'da feci görüntüler! "Köpeği vurun"

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İstanbul'da feci görüntüler! "Köpeği vurun"
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Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Beşiktaş'ta çekildi. Ağızlık takılmadan kalabalıkta dolaştırılan pitbull cinsi köpek bir kediyi yakaladı.

Köpeğin ağızındaki kediyi kurtarmak için çevredekiler seferler oldu. Köpeğe tekme ve tokat atanlar oldu. Ancak köpek bir türlü kediyi ağzından bırakmayarak öldürdü.

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