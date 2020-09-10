İstanbul'da feci görüntüler! "Köpeği vurun"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Beşiktaş'ta çekildi. Ağızlık takılmadan kalabalıkta dolaştırılan pitbull cinsi köpek bir kediyi yakaladı.

Köpeğin ağızındaki kediyi kurtarmak için çevredekiler seferler oldu. Köpeğe tekme ve tokat atanlar oldu. Ancak köpek bir türlü kediyi ağzından bırakmayarak öldürdü.