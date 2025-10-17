×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Birkaç metre kala durdu... | Aileler korku dolu anlar yaşadı: Çok vahim sonuçları olabilirdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Kazası#Tır Devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 14:43

Sarıyer'de seyir halindeki TIR çocuk parkının üzerindeki yola devrildi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, bir etkinliğin düzenlendiği parkta panik yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, 13.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, alt tarafında çocuk parkı da olan yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü Birkaç metre kala durdu... | Aileler korku dolu anlar yaşadı: Çok vahim sonuçları olabilirdi

Kazada yaralanan şoför çevredekilerin de yardımıyla TIR'dan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü Birkaç metre kala durdu... | Aileler korku dolu anlar yaşadı: Çok vahim sonuçları olabilirdi

OKULU AÇILIŞINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ 

Haberin Devamı

Diğer yandan kaza sırasında TIR'ın devrildiği alanın alt bölümündeki çocuk parkında Sarıyer Belediyesi'ne ait bir okulun açılış etkinliğinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle okuldaki çocuklar ve görevliler panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Diğer yandan kasasındaki bisküvilerin tahliyesi sonrasında, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle çevrede de hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü Birkaç metre kala durdu... | Aileler korku dolu anlar yaşadı: Çok vahim sonuçları olabilirdi


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Kazası#Tır Devrildi

BAKMADAN GEÇME!