İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Birkaç metre kala durdu... | Aileler korku dolu anlar yaşadı: Çok vahim sonuçları olabilirdi

Kaza, 13.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, alt tarafında çocuk parkı da olan yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan şoför çevredekilerin de yardımıyla TIR'dan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OKULU AÇILIŞINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Diğer yandan kaza sırasında TIR'ın devrildiği alanın alt bölümündeki çocuk parkında Sarıyer Belediyesi'ne ait bir okulun açılış etkinliğinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle okuldaki çocuklar ve görevliler panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Diğer yandan kasasındaki bisküvilerin tahliyesi sonrasında, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle çevrede de hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.