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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

İstanbul'da faciadan dönüldü! Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

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Fatih Aksaray'da İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazada otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 EY 481 plakalı Süleyman Yağmur yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 NL 8038 plakalı Erkan Balcancı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü.

İstanbulda faciadan dönüldü Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

Kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Yağmur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti.

İstanbulda faciadan dönüldü Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekici yardımıyla yukarı çekildi.

Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

İstanbulda faciadan dönüldü Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü

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