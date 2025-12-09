İstanbul'da fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Haberin Devamı

Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Fabrikada çıkan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın esnasında yükselen alevler kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi.



Olayda, can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.