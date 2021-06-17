Soner HASIRCIOĞLU-DHA
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İstanbul'da fabrika yangını!
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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