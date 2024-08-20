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İstanbul'da fabrika işçisinin feci ölümü! Arkadaşları çığlık seslerine koştu, kurtarılamadı

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza
İstanbulda fabrika işçisinin feci ölümü Arkadaşları çığlık seslerine koştu, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 11:14

İstanbul Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yaşanan kazada, yabancı uyruklu Sammy Wameli ve Serdar Yüksel, baskı makinesine sıkıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Serdar Yüksel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Sammy Wameli'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Ambalaj fabrikasında çalışan Serdar Yüksel ve Sammy Wameli kaza sonucunda baskı makinesine sıkıştı. Diğer çalışanlar 2 arkadaşının çığlıklarını duyunca hemen durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri baskı makinesinde sıkışan iki işçiyi kurtarırken, sağlık ekipleri Serdar Yüksel ve Sammy Wameli'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Serdar Yüksel'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Sammy Wameli'nin ise tedavisi devam ediyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza

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