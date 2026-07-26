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İstanbul’da evinde ölü bulunan Aykut Akhoroz, 2008'deki Emir Karaman cinayetinin sanığı çıktı

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#Aykut Akhoroz#Emir Karaman#Cinayet
İstanbul’da evinde ölü bulunan Aykut Akhoroz, 2008deki Emir Karaman cinayetinin sanığı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 11:16

İstanbul, Beyoğlu'ndaki Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde bulunan dairesinden yayılan koku üzerine babasının ihbarıyla eve giren polis, 34 yaşındaki Aykut Akhoroz'un koltukta cansız bedenini buldu. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma açıldı. Hayatını kaybeden Akhoroz'un 2008'de Kasımpaşa'da üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman’ın öldürülmesine ilişkin davada hapis cezası alan sanıklardan biri olduğu tespit edildi.

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Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.25 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlundan haber alamayan Vahdettin A. (63), evden yoğun koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde Aykut Akhoroz’u dairenin girişinde bulunan ilk odada koltukta yatar halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akhoroz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aykut Akhoroz, 2008deki Emir Karaman cinayetinin sanığı çıktı

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda Akhoroz’un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu madde de bulunmadı. Akhoroz’un poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Akhoroz’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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EMİR KARAMAN CİNAYETİ DAVASINDA YARGILANDI

Aykut Akhoroz'un 17 Nisan 2008’de Kasımpaşa’da üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman’ın 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilk şüphelilerden biri olduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akhoroz tutuksuz yargılandı.

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aykut Akhoroz, 2008deki Emir Karaman cinayetinin sanığı çıktı

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ekim 2011’de açıkladığı kararda cinayetin asıl failleri olduğu belirtilen 2 sanığı 15’er yıl, olay tarihinde yaşı küçük olan 1 sanığı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aykut Akhoroz'un ise 'Haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek' eyleminden, olay tarihindeki yaşını da dikkate alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

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#Aykut Akhoroz#Emir Karaman#Cinayet

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