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İstanbul'da ev sahibi dehşeti kamerada! Kiracı yoğun bakımda

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#Sarıyer#Ev Sahibi#Kiracı
İstanbulda ev sahibi dehşeti kamerada Kiracı yoğun bakımda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 09:30

İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan kiracının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

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Sarıyer Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), zammı kabul etmemişti. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), evin kapısına gelip kiracısını “evden çıkacaksın” diyerek tehdit etmişti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde görmüştü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yı bacaklarından ve kasığından yaralamıştı.

KİRACI YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yapmıştı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

İstanbulda ev sahibi dehşeti kamerada Kiracı yoğun bakımda

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YOL ORTASINDA EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, KİRACI adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor. O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor. Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

İstanbulda ev sahibi dehşeti kamerada Kiracı yoğun bakımda

POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sarıyer#Ev Sahibi#Kiracı

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