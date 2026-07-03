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İstanbul'da ev hırsızlığı şüphelisi 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı çıktı

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#İstanbul#Hırsız#Suç Kaydı
İstanbulda ev hırsızlığı şüphelisi 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 10:09

İstanbul’da farklı ilçelerde gündüz saatlerinde evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 238 suç kaydı, 24 dosyadan aranması ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin güpegündüz binaları dolaşarak, boş daireleri tespit ettikleri daha sonra hırsızlıkları gerçekleştirip hızla kaçtıkları görüldü.

İstanbulda ev hırsızlığı şüphelisi 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı çıktı

3 KADIN HIRSIZ YAKALANDI

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüpheliler Ela C. evinde Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlıktan sonra kaçarken bindikleri taksinin içinde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

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İstanbulda ev hırsızlığı şüphelisi 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı çıktı

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Ceylan Ç.’nin daha önceden 238 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Ceylan Ç.’nin ayrıca 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Gülseren Ç.’nin ise daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu 18 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Ela C.’nin ise daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbulda ev hırsızlığı şüphelisi 3 kadın yakalandı: Birinin 238 suç kaydı çıktı

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerinden 1 milyon lira nakit para ile çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sergilenen para ve ziynet eşyaları sahipleri tespit edilene kadar Adli Emanete gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Hırsız#Suç Kaydı

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