İstanbul'da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

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İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.



Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.



D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.



Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.



Öte yandan İBB verilerine göre, saat 02.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.