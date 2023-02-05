Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Antalya#Hava Trafiği
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 19:37

İstanbul’da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya yönlendirildi.

Haberin Devamı

İstanbul’da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmeye başladı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda bugün saat 17.00’den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamadı. Sabiha Gökçen'e inemeyen bazı uçaklar Antalya’ya divert etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya’ya yönlendirildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6-7 Şubat tarihinde yapılacak uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılmıştı. Yağışın etkisini artırmasıyla beraber divert sayılarının da artabileceği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: İstanbulda beklenen kar başladı Vali Yerlikaya: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayınSon dakika: İstanbul'da beklenen kar başladı! Vali Yerlikaya: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayınHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Antalya#Hava Trafiği

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota