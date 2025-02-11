İstanbul'da etkili kar yağışı! Yollar kapandı, trafik kazaları oldu... Prof. Dr. Şen: Bu gece kar esareti olabilir

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İstanbul'da Arnavutköy ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:
İstanbul tekrar beyaza büründü. İstanbul’un alçak semtlerinde de görülüyor. Öğleden sonra kuvvetlenecek. Çalışanlar evlerine erken gitsin. Arnavutköy, Kartal, Ataşehir’de de var. Boğaz çevresinde de etkili olacak. Sıcaklık 4 derece, kar sınırında.
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Öğleden sonra şehir merkezinde de kar yağışı artacak. Tipi şeklinde yağarsa yede tutar. Kar yağışı yarın öğlene kadar devam edecek.
Akşam saatlerinde kar yükselecek. Yükseklerde 10-15 cm’ye kadar yükselecek. Saat 17:00-18:00 civarı daha da kuvvetlenecek. Kar esareti olabilir bu gece.
OKULLAR TATİL OLUR MU?
Bana sorarsan olsun derim. Ama valiliğin kararında karışamayız ama Meteorolojik şartlar açısından baktığımızda İstanbul için söylüyorum; yarın sabah okula gidişlerde zorlanılabilir. Kesinlikle Anadolu'da Samsun, Tokat, Amasya, Kayseri civarında kesinlikle okullar tatil olması lazım. Yarın oralarda ne araç çıkabilir ne insan çıkabilir. Yarın İstanbul'da bence 1 günlük tatil gerekli. Hatta bugün de mesainin erken bitmesinde fayda var.
Kar yağışı Polonezköy ve çevresinde de etkili oldu.
İSTANBUL'DA GÖKDELEN ETKİSİ
Gökdelenler olmasa 2 cm değil belki 5 cm olacaktı kar yağışı. Gökdelenler kar yağışını etkiliyor.
Samsun’dan Kayseri’ye kadar olan yerlerde de kar etkili olacak. 20-30 cm yükseklikte kar olabilir.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.
Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.
Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.
Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.
Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.
Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.