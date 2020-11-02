MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
GeriGündem İstanbul'da esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul'da esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da yalnız yaşayan Fatma Mavi eve geldiğinde dairesinde patlama gerçekleşti. Mavi hayatını kaybetti. Komşusu olayın yaşandığı gece Mavi’nin biri ile eve geldiğini belirtti.

İstanbul Bahçelievler’e bağlı Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. sokakta yaşayan özel bir televizyon kanalında çalışan Fatma Mavi (31) dün gece evine geldi. İddiaya göre 09.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası meydana gelen yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Sağlık ekipleri, Mavi’nin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Mavi’nin komşusu, “Balkonda oturuyordum gece biri ile eve geldi. Evde tek bulunmuş ama gece geldiği kişi bir şey yapmış olabilir. Cinayet olabilir” dedi. Patlamanın yaşandığı evin sahibi Nevin Pekkuru, “Birkaç ay önce nişanını attı diye biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm. İyi bir insandı” ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle