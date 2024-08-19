İstanbul'da esrarengiz cinayet! Filistinli iş insanı suikasta kurban gitti... Detaylar ortaya çıktı: Can havliyle çiğ köfteciye koşmuş

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İstanbul'daki kan donduran cinayette çarpıcı detaylara CNN TÜRK ulaştı. CNN TÜRK Muhabiri Mehmet Şimşek, sır cinayete ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

Şu an olay yerindeyiz. Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Dilaver Sokak burası. Filistinli iş insanı ile 2 kişi daha vardı. Biri koruması ve diğeri arkadaşıydı. Araçta bekliyorlardı. Buradaki siteye misafirliğe gelmişti. Harekete geçiyorlardı ki saldırganlar ateş açtı.

ÇİĞ KÖFTECİYE KAÇTI, ORADA ÖLDÜRDÜLER

İş insanının yanındakiler yaralanırken iş insanı da can havli ile yolun karşısına geçip çiğ köfteciye doğru kaçmaya başladı. Akşam 22.30 civarı yaşandı bu olay. Çiğ köfteci de muhtemelen açıktı. İçeri girdi ama saldırganlar peşini bırakmadı. Çiğ köfteciye girerek orada iş insanını öldürdüler.

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Olaydan hemen sonra polis geldi ve soruşturma başlatıldı. Burada birçok kovan bulundu. Az ileride kovanların bulunduğu yerler işaretlenmiş. Cinayette dikkat çeken bir nokta da cinayetin susturucu takılmış silahla işlenmiş olması. Öldürülen kişinin Filistinli olması ve olay yerinde susturuculu silah bulunması cinayeti şüpheli hale getirdi. Acaba bu siyasi bir cinayet miydi?

Kağıthane'deki suikastle ilgili CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Uludağ: Özellikle İsrail son dönemde dünyanın birçok noktasında suikastler gerçekleştiriyor. Böyle olunca İstanbul Kağıthane'deki bu suikastte de ölen kişinin Filistinli bir iş insanı olması akıllara 'Acaba yine bir İsrail suikasti mi?' diye getirdi. Ama şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde bu ölen Filistinli iş insanının emlakçılıkla uğraştığı ve yapılan ilk değerlendirmelerde de bir alacak-verecekten kaynaklanan cinayetin daha güçlü olarak değerlendirildiği güvenlik birimlerince söyleyebiliriz.

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MOSSAD'IN DAHİLİ VAR MI?

Önemli bir olay. Kağıthane'de aracında bulunan Filistinli bir iş insanı, yüzünde maske olan saldırganlar tarafından ve susturucu silahlarıyla saldırıya uğruyor. Planlanmış, organize edilmiş bir saldırı. Burada 3 ihtimalli bir tahkikat yürütüldüğünü söyleyebiliriz.

1 - Hamas'ın bir dahili var mı? 2 - Mossad'ın bir dahili var mı? 3 - Bu suikastı kim ya da kimler işlemiş? diye değerlendirmeler yapılıyor. Ancak yapılan çalışmalarda şu ana kadar gerek Hamas kanadının, gerekse Mossad'ın ciddi bir emaresine henüz ulaşılmış değil.

Daha önce Mossad'a yönelik casusluk operasyonları yapılmıştı. Mossad casusları gözaltına alınmıştı. Oradaki tahkikatlara baktığımızda şöyle ayrıntılar vardı; O ajanların İstanbul'daki Filistinli bazı iş insanlarını takibe aldıklarını, iş yerlerini, evlerini adreslerini belirlediklerini ve hangi saatte nerede olduklarını, nereye gittiklerini ve en çok hangi güzergahları kullandıklarını, hatta araçlara GPS cihazı koyduklarını biliyoruz.

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Dolayısıyla teknik olarak baktığımızda 'Bir Mossad suikastıdır' diyebilir miyiz? Şu an için diyemeyiz.

AÇIKLAMALAR ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Coşkun Başbuğ: Yaşanan hadiseyle ilgili olasılıklara girdiğinde insanın aklına coğrafyada gelişen olaylar ve Mossad denilen bir yapıyla zaman zaman yapmış oldukları açıklamalara bakarak elbette şüphe uyandırıyor.

Bir 'alacak-verecek meselesi ihtimali kuvvetli' dendi ama şablona baktığın takdirde susturucu silahların kullanılıyor olması ve operasyonda neredeyse sıfır hatayla gerçekleştirilmiş olması 'Acaba bunun arka planında bir istihbari faaliyet var mı?' veya 'Bir siyasi cinayet mi?' sorusunu sorduruyor.

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Mossad'ın yakın zamanda Türkiye ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları hatırlayalım. Bazı Filistinli isimlere suikastler gerçekleştireceği, bu ülkenin içinde Türkiye'nin de olduğu ifade eden küstahça açıklamalarını işitmiştik. Hatta Katar, Türkiye ile anılan bir diğer ülkeydi. Şimdi bu kapsamda gereken siyasi cevap ilgili makamlarca verildi.

Sonrasında Türkiye'de Mossad'a yönelik operasyonlar gerçekleşti. O operasyonlar esnasında yakalanan Mossad'a angaje kişiler içerinde şu tür bilgileri toplayanların olduğu da ifade edildi; Orta Doğu'da İsrail aleyhine faaliyet gösteren ve İsrail ile ilgili bilgi toplayan, İsrail aleyhinde fikre sahip iş adamları... Özellikle öne çıkmış isimler hakkında Mossad'ın casuslara bilgi toplattırıldığını öğrendik.

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Oradan almış olduğumuz bilgiyle bu olay örtüştüğü için 'Acaba arka planda Mossad mı var?' sorusunu haliyle soruyorsunuz.