İstanbul'da esnafın kabusu olmuşlardı! Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 6 ayrı olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Ekiplerin incelemelerinde, 24 Eylül’de Arnavutköy’de ve 28 Eylül’de Başakşehir’de iş yerlerinin kurşunlandığı, 9 Ekim’de Güngören’de bir aracın kundaklandığı, 10 Ekim’de yine Güngören’de bir döviz bürosunun gasbedildiği belirlendi. Ayrıca 15 Ekim’de Bayrampaşa’da bir kafenin, 20 Ekim’de ise Esenyurt’ta bir galerinin kurşunlandığı olaylar da soruşturmaya dahil edildi.

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Söz konusu olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.