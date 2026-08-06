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İstanbul'da esnafın kabusu olmuşlardı! 'Ay Gurubu' olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

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#İstanbul#Suç Örgütü#Gözaltı
İstanbulda esnafın kabusu olmuşlardı Ay Gurubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:43

İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu suç örgütünün, 20 Temmuz'da Esenler'de bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'de bir restorana yönelik kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine kurşunlama olaylarından sorumlu olduğu belirlendi.

İstanbulda esnafın kabusu olmuşlardı Ay Gurubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbulda esnafın kabusu olmuşlardı Ay Gurubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbulda esnafın kabusu olmuşlardı Ay Gurubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

 

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#İstanbul#Suç Örgütü#Gözaltı

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