İstanbul’da eski sevgili kabusu! Minibüsü dağıttı, ortalığı birbirine kattı

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Olay, dün saat 06.00 sıralarında Esenkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyecilik yapan Can Y., yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının aracılığıyla Seçil Ö. ile tanıştı. Sevgili olan ikili, bir süre sonra Üsküdar Salacak Mahallesi’nde aynı evde yaşamaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra aralarında sorunlar çıktı. Seçil Ö., iddiaya göre evdeki eşyalara zarar verdi, Can Y.’nin telefonunu kimliğini ve saatini aldı. Yaşananların ardından Can Y., ilişkisini bitirdi; ancak Seçil Ö. iddiaya göre Can Y.’yi rahatsız etmeyi sürdürdü ve aracına birkaç kez zarar verdi.

KENDİSİNİ AVUKAT OLARAK TANITTIĞI İDDİASI

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Kendisini Can Y.’ye ve çevresindekilere avukat ve Can Y.'nin eşi olarak tanıttığı iddia edilen Seçil Ö.'nün hamile olduğunu söyleyerek esnaftan alışveriş yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu alışverişlerin ödenmeyen ücretlerinin Can Y.’den istendiği de öğrenildi.

AİLESİNİN YANINA TAŞINDI

Can Y., kaldıkları evden ayrılan ve Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına taşındı. Eski sevgilisinden şikayetçi olan Can Y., Seçil Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 6 gün sonra, 11 Ekim’de Seçil Ö.’nün Can Y.’nin ailesinin yaşadığı evin kapısına geldiği iddia edildi. Kapı önündeki çöp poşetini boşaltan Seçil Ö.’nün, ayakkabılıkta bulunan yaklaşık 15 çift kadın ayakkabısını poşete doldurup götürdüğü öne sürüldü.

EVİN ÖNÜNE GELİP ESKİ SEVGİLİSİNİ ÇAĞIRDI

Seçil Ö., dün sabah saatlerinde yeniden ailenin yaşadığı sitenin önüne geldi. Bağırarak eski sevgilisini çağırması üzerine Can Y.’nin kardeşi Ragıp Y. (30), dışarı çıktı. Can Y. ise evden çıkmadı. İddiaya göre, kendisini sakinleştirip uzaklaştırmaya çalışan Ragıp Y.’ye küfür ve hakaret eden Seçil Ö., "Seni yaşatmayacağım, seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulundu. Seçil Ö.’nün sokaktan uzaklaşmasının ardından Ragıp Y. evine döndü.

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MİNİBÜSÜN CAMLARINI VE AYNALARINI KIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra park halindeki minibüsün bulunduğu yerden vurma ve cam kırılma sesleri geldi. Site güvenliğinin telefonla haber vermesi üzerine Ragıp Y., aracın yanına gitti. Ragıp Y. üzerine kayıtlı olan ve ağabeyinin kullandığı 06 EAG 315 plakalı minibüsün ön ve yan camlarıyla iki dikiz aynasında kırılma, kaportasında ise ezilme oluştu. Aracın ön plakasının yerinde olmadığı da tespit edildi. Araçtaki multimedya ekranının da kadın tarafından alındığı ve minibüste yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu iddia edildi. Ragıp Y., tehdit, minibüse zarar verilmesi ve eşyaların alınması nedeniyle polise giderek şikayetçi oldu. Seçil Ö.’nün minibüse zarar verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLALDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Can Y. ise aynı gün Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurdu. Seçil Ö.’nün evinin bulunduğu adrese gelerek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi oldu. Diğer yandan, Seçil Ö.’nün yaralama ve gasp iddiaları üzerine Can Y.’nin de aynı gün şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Can Y., ifadesinde 1 gün önce Seçil Ö.’yü darbettiği, çantasındaki değerli eşyaları aldığı ve motosikletle ayağının üzerinden geçtiği yönündeki suçlamaları ise reddetti.

38 BİN LİRANIN EKSİK OLDUĞUNU AKŞAM FARK ETTİ

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Olay günü saat 21.00 sıralarında minibüsün sürücü tarafında, eczane poşetinin içerisinde bulunan 38 bin liranın da yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine Can Y., Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi Amirliği’ne giderek paranın Seçil Ö. tarafından alındığı iddiasıyla da kadından şikayetçi oldu.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Son olayın ardından Seçil Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Seçil Ö., işlemlerinin ardından 'Açıktan hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve hakaret', 'Otodan hırsızlık' ve 'Uzaklaştırma kararını ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIRILDI

Savcılık, Seçil Ö.nün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi.