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İstanbul'da 'eşime neden selektör yaptın' kavgası... Sürücünün yanına gidip tehdit etti

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#İstanbul#Kavga#Selektör
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 10:28

Kağıthane’de bir sürücü, sokaklara dönüş yaparken sinyal vermeyen kadın sürücüyü selektör yaparak uyardı. Bu durumdan rahatsız olan kadının eşi ise selektör yapan sürücüyü takip ederek evinin önünde tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu. Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 TE 2561 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı. Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A., kadına selektör yaptı. 

İstanbulda eşime neden selektör yaptın kavgası... Sürücünün yanına gidip tehdit etti

“EŞİME NEDEN SELEKTÖR YAPTIN”

Ardından kadının önüne geçen sürücü evine doğru devam etti. Sürücü Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi aracıyla yanına geldi. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile “eşime neden selektör yaptın” diyerek tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre adam, Eyüp A.’yı tehdit ettikten sonra ayrıldı. İlginç olay kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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İstanbulda eşime neden selektör yaptın kavgası... Sürücünün yanına gidip tehdit etti

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#İstanbul#Kavga#Selektör

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