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İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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#Operasyon#İstanbul#Gözaltı
İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 08:26

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan 2 katlı bina oldu. Operasyonda torbacı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

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#Operasyon#İstanbul#Gözaltı

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