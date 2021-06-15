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Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Buğra AKAY / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Oyunlarını polis bozdu

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İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Oyunlarını polis bozdu

İstanbul'un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda kapısında 'sahte' mühür bulunan adreste bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te 32 şüpheliye yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona özel harekât polisi ve hassas burunlu 'Kuki' isimli narkotik polis köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında Fatih, Küçük Ayasofya Mahallesi, Meydan Arkası sokakta bulunan 2 katı bir binaya giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı.

İstanbulda eş zamanlı operasyon Oyunlarını polis bozdu

ŞÜPHELİLER KAPIYA SAHTE MÜHÜR TAKMIŞ

Girilen adreslerden bir diğeri de Fatih, Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katı oldu. Operasyon yapılan binaya giren polis ekipleri kapıda asılı mührü görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Bina çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, mühür asılı evin penceresinin hem açık olduğunu hem de arka camdan sarkıtılmış havluyu görünce kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan polis ekipleri içeri de bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbulda eş zamanlı operasyon Oyunlarını polis bozdu

Polis ekiplerinin Fatih ilçesinde yaptığı operasyon da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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