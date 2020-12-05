İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Böyle yakalandılar
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların 27'si tutuklanırken, operasyon polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen salı 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Sarıyer, Kâğıthane, Beykoz, Başakşehir, Şişli, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 394 gram eroin, 9 gram bonzai, 1,44 gram metamfetamin, 33,15 gram esrar, 3 adet tabanca, 43 adet fişek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
27 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 27 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kameralarına da yansıdı.
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