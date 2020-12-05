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Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Böyle yakalandılar

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İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Böyle yakalandılar
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların 27'si tutuklanırken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen salı 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sarıyer, Kâğıthane, Beykoz, Başakşehir, Şişli, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 394 gram eroin, 9 gram bonzai, 1,44 gram metamfetamin, 33,15 gram esrar, 3 adet tabanca, 43 adet fişek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 27 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kameralarına da yansıdı.

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