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Soner HASIRCIOĞLU - Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 03:35 | Son Güncelleme:

İstanbul’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

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İstanbul’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katıldı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece’de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu Gözaltılar var

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