Araçlarını görünce başlarından aşağı kaynar su döküldü | Olay sonrası haladan şok mesaj: Kendimize yediremedik

Haberin Devamı

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü 03.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katında ailesiyle oturan Kasım A. bir süre önce eniştesi Yakup O. ile telefonda tartıştı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine hakaretler yağdırdı.

Yakup O., halasıyla evli olduğu Kasım A.'yı aracını yakmakla tehdit ederek telefonu kapattı. 2 gün sonra Yakup O., eşi ve ablasıyla birlikte Kasım A.'nın evinin önüne gelerek bir süre konuştu. Ardından Yakup O. eline aldığı taşla aracın arka camını kırdı ve içerisine yanıcı madde döktüğü aracı ateşe verdi. Daha sonra yanındakilerle olay yerinden ayrıldı. Yangını gören güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Araç hurda yığınına döndü. Olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını izleyen Kasım A. ve ailesi, görüntülerde eniştesi ve halasının olduğunu gördü. Kasım A. polis merkezine giderek eniştesi Yakup O., Yakup O.'nun eşi ve ablasından şikayetçi oldu. Polis ekipleri ikametgah adresi Batman olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay yerine gelen şüphelilerin ilk önce kendi aralarında konuştuğu, kısa bir süre sonra şüpheli Yakup O.'nun otomobilin arka camını kırarak araca yanıcı madde döktüğü ardından da aracı yaktığı görülüyor. Araç alev alev yanarken şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Haberin Devamı

'ARABANI YAKACAĞIM' DEMİŞ

Ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kasım A., "Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana küfür etti ben de küfür ettim. 'Senin arabanı yakacağım' dedi. 2 gün boyunca tehditleri devam etti. Babamı aradı. 'Senin oğlunu öldüreceğim, arabanızı yakacağım' dedi. Babam da 'Yakmazsan adam değilsin' dedi. Ardından halamla beraber 2 gün sonra geliyorlar; gece saat 02.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuştuktan sonra arka camı kırarak aracın içine yanıcı bir madde döküyor. Halam, kocası ve yanlarındaki üçüncü kişiyle beraber sakin bir şekilde buradan ayrılıyorlar" dedi.

Haberin Devamı

'BİNAYI DA BENİ DE YAKACAĞINI SÖYLÜYOR'

Aracın taksitlerini ödemeye devam ettiğini söyleyen Kasım A. "Kültür merkezinin güvenlik görevlisi bunu fark ediyor. Fark ettikten sonra da itfaiyeyi arıyor. Biz gece uyuduğumuz sırada bir polis arıyor. Bize itfaiyeden bahsediyor. Biz de yanlış mı park ettik diye çıkıp baktığımızda araç komple kül olmuştu. Polis ekipleri bize kamera kaydını izlettirdi. Biz kamera kaydını görünce şoke olduk. Saat gecenin 03.00'ü, aracın daha taksidi bitmemişti. Bunu nasıl yaparlar inanamadık. Mağdur durumdayız, taksidimiz daha bitmedi. Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Şikayetçi olduğum için binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için. Hakaretleri kendine yediremediği için aracı yaktığını söylüyor halam mesajda bunu da karakolda gösterdik" diye konuştu.

Haberin Devamı