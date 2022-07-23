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İstanbul'da Endonezyalılara yasa dışı organ nakli operasyonu: 3 gözaltı

#İstanbul#Yasa Dışı Organ Bağışı#Endonezya
İstanbulda Endonezyalılara yasa dışı organ nakli operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve karı koca olduklarını iddia eden Endonezyalı D.I. ile S.M.'nin hastaneye sahte evrak verdikleri ve böbrek için 70 bin dolara anlaştıkları ortaya çıktı. D.I., S.M. ve aracı olan A.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Böbrek nakli olması gereken Endonezyalı S.M., İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurarak eşi D.I.'nın kendisine böbreklerini vereceğini söyledi. Doku testlerini hastaneye gönderen S.M. ile D.I.'nın böbrek nakli için bir sorun olmadığı tespit edilince ameliyat için tarih verildi. Ameliyat tarihi yaklaşınca Endonezya'dan Türkiye'ye gelen S.M. ve D.I. evraklarının sahte olduğu belirlendi.

S.M. ile D.I.'nın evli olmadığı, böbrek nakli olması gereken S.M.'nin A.A. aracılığıyla D.I. ile tanıştığı, Endonezya'da yapılan testlerde tarafların dokularının uyduğu öğrenildi. Türkiye'de bir hastaneyle anlaşan S.M., D.I.'yı da eşi gibi göstermek için hazırladığı sahte evrakları hastaneye göndererek randevu aldı. Ameliyat tarihine yaklaşınca Türkiye'ye gelen tarafların ülkeye farklı zamanlarda giriş yaptıkları tespit edildi.

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POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Polis, D.I.'nın S.M.'ye böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, D.I., S.M. ve onları bir araya getiren A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.I. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Yasa Dışı Organ Bağışı#Endonezya