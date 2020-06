İstanbul'da elektrik kesintisi - Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu

İstanbul'un bazı ilçeleri ve mahallerine planlı bakım ve onarım çalışmaları gereğince elektrik verilemiyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan 18 Haziran tarihli elektrik kesintisi programına göre, kesintiler bazı ilçelerde saatler sürecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın paylaştığı kesinti programı



BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKARSU, DOĞANAY, ÖZGECAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517599)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk / BOYALIK mah AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, ILGIN, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521459)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE sk / ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KALENDER, KOMİSER, MANDIRA, NAZ, ORTANCA, SELVİ, SEYHUN, ÇİMLİ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah GÜNEŞLİ sk 14:15-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516510)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİVA, GÖKALP, KURDELA, KİRAZLI, ONURLU, SAKARYA, SARI ASMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517328)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521451)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk 16:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521622)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1988. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 288., 291., 295., 296. ÇIKMAZ sk / TUNA mah 709. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508409)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897., 899., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1020., 1021., BİRLİK, HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah HOCA AHMET YESEVİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517266)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420. sk 20:30-22:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519730)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520679)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah AHMET KABAKLI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519728)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, KINALI, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SOKULLU 1, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519729)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520678)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517887)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517891)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk / ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520863)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk / GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk / ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520864)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 144., BAŞKENT, MALAZGİRT sk 08:30-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516507)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516508)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, ÇETİK, İSTANBUL sk 16:30-20:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520750)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, DUTLUK, EKOL, ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, HAMAM ARKASI, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, POLİS, SAKA, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YUNUS, ZOR BAYIR, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MERCAN, MEVLANA, PAZARALTI, SİVASELİ, TURNA, TURNA ARALIĞI, YENİ UFUK, ZAFER, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk / NURTEPE mah ÇEŞME sk / ORTABAYIR mah ÇAMLI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, ÇAMLIKLAR sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518877)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MATARA, YENİ YUVA sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, MATARA, YENİ YUVA sk 17:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521703)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, MİM KEMAL ÖKE, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520733)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521524)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKENT, BOLCAN, GEDİZ, GÜLİN, KARADERE, TEZCAN, VEFA sk / CUMHURİYET mah ARAS, AŞİYAN, BEY, BEYAZGÜL 1, CEZMİ, D-100 KARAYOLU, ERGENE, ERKAL, EVREN, GAMZE, GEZİNTİ, GÖKSU, GÜLÇİN, GÜNGÖR, IŞIK, KADER, KANER, KELEŞOĞLU, ORHAN GAZİ 3, SEMA, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇAMLIK 2, ÇORUH, ÇUBUK, ÖZGE, ÖZLEM sk / PINARTEPE mah CİHANGİR 1, HAZAL 1, KIZILAY, KURŞUN, ORHANGAZİ, OYLUM, TURGUT ÖZAL, YÜCEDAĞ, ZERRİN 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517330)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah İFTİHAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517696)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520745)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516175)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BÜLENT KARPAT, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MUNTAZAM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk 15:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520801)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 592., AYDIN, OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 503/1., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517265)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1127., ATIŞALANI sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520843)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 792., 793., 794., 795., 824., ISPARTAKULE sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 745., 746., 757., 758., 759., 760., 766., 767., 768., 769., 771., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 681., 687., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514689)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 749., 751., 755., 761., 762., 763., 764., 780., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 695., AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514696)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516509)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 872., 873., 874., 877., 881. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517217)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / İSTİKLAL mah 2620., ATA, CUMHURİYET, DEREN, GÖÇMEN, ULUS, İNCİ ÇİÇEĞİ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517578)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514948)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah GAZİOSMANPAŞA, VARDAR sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 3.CAMİ, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KAYIKÇI, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517825)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520860)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521556)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 12:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520866)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520867)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI, TAYAHATUN, TERBIYIK ÇIKMAZI, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, TAYAHATUN sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, TEZHİP ÇIKMAZI, YENİGÜVEY sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA sk 01:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2506551)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516553)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517644)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 837/1., 876/1., SEFA, İMAM HATİP LİSESİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517826)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CANBERK, ERSOY, HANIMELİ, HASGÜL, KESKİNGİL, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, SULTAN, ULUTAŞ, ÜLKER, ŞAHİN sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514789)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk 01:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517167)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518427)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, AKTAR, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KURŞUN, NAZENDE, SAYGI, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, UYUM, YUSUF, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / MERKEZ mah AYAZMA, CAMİ ARKASI, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALIKUZU, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, UFUK, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk / SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ADANUR, ASLANBEY, AVCILAR, AYAZMA, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DOĞUKAN, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, FİKRİ, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MEDİNE, MELEK, MERAL, MURAKIPLAR, OKUL, PAYE, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, TAFLAN, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, VATAN, YÜKSEL, ZEKİ, ZUHAL, ZÜMRÜT, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAFAKNUR, ŞAİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk / İZZET PAŞA mah YILDIZ sk 00:01-01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518886)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518829)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519504)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK sk / MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARASU, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519529)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME ÇIKMAZI sk / SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ARPA, BUĞDAY, DİLEK, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, SUDE, ÇAMLIKLAR, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518873)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ASLIHAN, CEM, OĞUZBEY, TOMURCUK, ÇELEBİ sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521725)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, ÇAMLIKLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518828)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET, SUNGUR ALP sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519387)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET / İSMET PAŞA mah. AYNA ÇIKMAZI sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519389)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE sk / TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, OSMAN F. SEDEN, ŞAKAYIK sk 16:00-17:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517638)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BILDIRCIN, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, PELİT, SİMİTÇİLER, ÇAMLI, ÇİMEN 1, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, MEVLÜT ÇAVUŞ, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2519525)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2520735)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521261)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521266)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517639)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2521480)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 126., 129., 130., 75/2., MAHMUT KOCATÜRK, RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah 101., AKASYA, DURSUN KILIÇ, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518766)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/12., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah AKASYA, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk / VELİEFENDİ mah 75/5. sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518765)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., 131., MAHMUT KOCATÜRK sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518781)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 113/2., 114. ARALIK, 114/1., 118., 119., 120., 124., 129., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2518782)



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



ATAŞEHİR



15:00 - 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL



BEYKOZ



15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 12

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85

KADIKÖY

15:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE



PENDİK



15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MANTIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI



SULTANBEYLİ



15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAĞDAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇAYIRDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DEREKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FERDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: UNKAPANI

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

ÜSKÜDAR



15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU