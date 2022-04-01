Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da ele geçirilen sikkelerde önemli tespit! Yurt dışında 3.1 sterline satılanlara benziyor

#İstanbul#Tarihi Eser#Sikke
İstanbulda ele geçirilen sikkelerde önemli tespit Yurt dışında 3.1 sterline satılanlara benziyor

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin ön ve arka yüzlerinde yapılan ilk incelemelerinde 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde 3.1 milyon sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzediği tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de 5 adrese yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo, kadın başlı ve hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbulda ele geçirilen sikkelerde önemli tespit Yurt dışında 3.1 sterline satılanlara benziyor

Ele geçirilen sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde 3.1 milyon sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri tespit edildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

İstanbulda ele geçirilen sikkelerde önemli tespit Yurt dışında 3.1 sterline satılanlara benziyor

Toplamda 22'si fildişi olmak üzere 483 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen sikke ve objelerin ise detaylı incelenmeler için ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi.

İstanbulda ele geçirilen sikkelerde önemli tespit Yurt dışında 3.1 sterline satılanlara benziyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Tarihi Eser#Sikke

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN

BAKMADAN GEÇME!

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor

İbrahim Tatlıses meydan okudu: Onların ikisi çamur satıyor!

#İbrahim Tatlıses
7 soruda çöl tozu Uzmanlar Hürriyete yanıtladı

7 soruda çöl tozu! Uzmanlar Hürriyet'e yanıtladı

#Çöl Tozu
Türkiyenin yeni vurucu gücü

Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

#ROKETSAN