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Alper KORKMAZ/ DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

İstanbul'da ele geçirildiler! Ejder, tarantula, mavi dilli kertenkele...

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İstanbul’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen sakallı ejder, albino beyaz boğa yılanı metrelerce uzunluğunda piton yılanının da aralarında olduğu toplam 12 sürüngen hayvan ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bakırköy'de ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana polis ekiplerince el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de bir evde çok sayıda nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanın bulunduğu bilgisini aldı. Eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, 50 cm uzunluğunda piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantulaya rastlandı. Toplam 12 hayvana polis ekiplerince el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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