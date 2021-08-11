İstanbul'da ele geçirildi! Tam 2 ton...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği Zabıta Daire Başkanlığı Komuta Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri ve kara ekiplerinden oluşan 29 personel ve 2 bot ile bugün kaçak midye avcılığı yalanlara denetim yapıldı.

Denetimde 2 ton midye ve bir trol ağına el konuldu. El konulan 2 ton midye canlı olduğundan tekrar denize bırakıldı. Denetimde el konulan trol ağı, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

Denetimde 2 kişiye toplam 16 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

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