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Gündem
Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

İstanbul'da ele geçirildi! Tam 2 ton...

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İstanbul'da ele geçirildi! Tam 2 ton...

İstanbul'da kaçak midye avcılığı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton midye ele geçirildi. Canlı olduğu anlaşılan midyeler denize bırakılırken, bir trol ağına el konuldu. 2 kişiye 16 bin 635 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği Zabıta Daire Başkanlığı Komuta Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri ve kara ekiplerinden oluşan 29 personel ve 2 bot ile bugün kaçak midye avcılığı yalanlara denetim yapıldı.

İstanbulda ele geçirildi Tam 2 ton...

Denetimde 2 ton midye ve bir trol ağına el konuldu. El konulan 2 ton midye canlı olduğundan tekrar denize bırakıldı. Denetimde el konulan trol ağı, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

Denetimde 2 kişiye toplam 16 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

İstanbulda ele geçirildi Tam 2 ton...

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