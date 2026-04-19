×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri 25,5 milyon lira

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Uyuşturucu Operasyonu#Küçükçekmece
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 10:07

Küçükçekmece’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 bin 873 ekstazi hapla, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen İlyas Y. (43) ile Ziya K. (37), Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan Pazar günü saat 22.45 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgi aldı. Çalışma başlatan polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 25,5 MİLYON LİRA

Yapılan baskınlarda İlyas Y. ile Ziya K. gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda; 14 kilo 362 gram ağırlığında toplam 47 bin 873 adet ekstazi hap, 50 gram kokain, 28 adet uyuşturucu hapla, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İlyas Y.’nin 5, Ziya K.’nin ise poliste 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan İlyas Y. ile Ziya K., 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 

BAKMADAN GEÇME!