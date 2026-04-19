İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri 25,5 milyon lira

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan Pazar günü saat 22.45 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair bilgi aldı. Çalışma başlatan polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 25,5 MİLYON LİRA

Yapılan baskınlarda İlyas Y. ile Ziya K. gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda; 14 kilo 362 gram ağırlığında toplam 47 bin 873 adet ekstazi hap, 50 gram kokain, 28 adet uyuşturucu hapla, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler emniyete götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İlyas Y.’nin 5, Ziya K.’nin ise poliste 12 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan İlyas Y. ile Ziya K., 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.